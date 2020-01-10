Babaanne ve torunu ezen şoföre yine 14 yıl!

Otomobil, yol kenarında araçlarından indikten sonra evlerine girmeye çalışan Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender’e (11) çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü Bozdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay yerinde yaralanan babaanne ve torun hastaneye kaldırıldı. Yaralı babaanne ertesi gün, torunu ise 3 gün sonra hayatını kaybetti. Bozdemir, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bozdemir’in daha önce de alkolden dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Savcılık, Bozdemir hakkında, ‘bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bozdemir, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, alt sınırdan uzaklaşılarak fazla ceza verildiği gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, sanığa yine aynı cezayı verdi.