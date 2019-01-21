Baba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi
GeriGündem Baba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Samed Aydın SUN/DHA
21.01.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Baba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, otomobilde Bülent Aslan (47) ile oğlu Yusuf Can Aslan'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan çoban Soner Somuncu'nun (38), yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmada Bülent Aslan'ı aracıyla koyunlarını ezdiğini iddia ederek öldürdüğünü söyleyen sanık, ikinci duruşmada ifade değiştirerek suçlamayı kabul etmedi.

Olay, geçen yıl 6 Nisan'da Sarıoğlan ilçesi Alamettin Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bülent Aslan ile oğlu Yusuf Can Aslan otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde baba ve oğlunun öldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Soner Somuncu'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Somuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Somuncu, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen Bülent Aslan'ın annesi Elvan Gökçek ve babası Yusuf Aslan ile avukatı hazır bulundu.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

İlk duruşmada suçunu itiraf eden, Bülent Aslan'ı aracıyla koyunlarını ezdiğini iddia ederek öldürdüğünü; ancak yanındaki oğlunu görmediğini, hedef almaksızın 3 el ateş ettiğini söyleyen sanık Soner Somuncu, ikinci duruşmada ise ifadesini değiştirdi. Olay yerinde keşif yapılmasını isteyen Somuncu, "Kurban olduğum Allah biliyor, benim bir suçum yok. Olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Sizlerin yaptığı gibi ben de dağda ekmeğimin peşindeydim. Bülent, Bünyan Cezaevi'nden firar edip, beni öldürmek için dağa geldi. Beni de, Bülent'i de, Sarıoğlan ve civarından sorabilirsiniz. Bülent, koyunlarımı arabasıyla ezdi"  dedi.

'11 YAŞINDAKİ TORUNUMA NASIL KIYDIN'

Şikayetçi olduğunu tekrarlayan anne Elvan Gökçek ise, "Oğlumu öldüren Soner'dir. Torunum Yusuf'u da arkasından şahit kalmaması için öldürdü" dedi. Baba Yusuf Aslan da, "O kurşunları nasıl sıktın? Kim azmettirdi? Suça kimin teşvik ettiğinin araştırılmasını istiyorum. Ciğerim yanıyor. 11 yaşındaki torunuma nasıl kıydın? Şikayetçiyim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla, sanık Soner Somuncu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, ölen Bülent Aslan'ın eşi F.A.'nın davaya katılma isteğinin kabulüne, Soner Somuncu'nun olay yerinde keşif isteğinin reddine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Lüks kafede muştalı saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da korkunç olay! Küçük çocuk evden koşarak çıkıp haber verdi...

Menbiç'ten kaçış

Mardin'de PKK'ya ağır darbe