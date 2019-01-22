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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.01.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Baba ve oğlundan kahreden haber

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Baba ve oğlundan kahreden haber

Ankara'da dün hasarlı kaza sonrası araçlarından inince arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden Süleyman Duran (39) ve oğlu Mehmet Duran (16), hastanede yaşamını yitirdi.

Çankaya ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Aynı yöne giderken kazayı görünce yavaşlayan Süleyman Duran yönetimindeki 06 YA 7894 plakalı hafif ticari araca ise arkadan gelen T.Z. yönetimindeki 55 AZM 95 plakalı minibüs çarptı. Hasarlı kaza sonrası araçlardan inen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran ile minibüsün sürücüsü T.Z. ve ablası M.A. konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Erkan Acar yönetimindeki 06 FC 5278 plakalı otomobil, baba ve oğlu ile M.A.'ya çarptı. Araçların yanından uzaklaşan T.Z. kurtuldu.

Baba ve oğlundan kahreden haber

BABA VE OĞLU HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralanan 3 kişiye, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan Süleyman Duran'a olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Süleyman Duran ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan oğlu Mehmet Duran, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. M.A. ise hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Ölen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran'ın cenazeleri, Sinop'un Saraydüzü ilçesi Uluköy köyünde bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Erkan Acar gözaltına alındı.

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