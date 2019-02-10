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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.02.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Baba ve oğlun ağlatan kavuşması

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Baba ve oğlun ağlatan kavuşması

Mersin'in Erdemli ilçesinden kaybolduktan sonra Adana'da trafik polisleri tarafından otoyolda arabalar çarpmak üzereyken bulunan yaşlı adam ile oğlunun kavuşma anında birbirlerine sarılıp ağlaması herkesi duygulandırdı. 

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  • Ağlatan kavuşma
  • Ağlatan kavuşma
  • Ağlatan kavuşma
  • Ağlatan kavuşma
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alzheimer hastası Abdurrahman Zeren (64), 6 Şubat günü Mersin'in Erdemli ilçesinden evinden çıktıktan sonra ailesi bir daha kendisinden haber almadı. Oğlu Zafer Zeren (32) babasının bulunması için polise başvurup sosyal medyadan da babasının fotoğrafını yayınlayarak görenlerin haber vermesini istedi.

Bugün sabah saatlerinde ise Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları otoyolda görev aldıkları sırada yol ortasından giden yaşlı bir adam gördü. Polisler otoyoldan geçen arabaların çarpması an meselesi olan adamı kurtarmak için seferber oldu. Adamın yanına giden polisler onu olası bir kazadan kurtarıp şube müdürlüğüne getirdi.

Polisler, yaşlı adamın kimliğini kontrol edip ismini öğrendikten sonra kayıp büro amirliği ile irtibata geçti. Bu arada da sosyal medyadan kayıp ilanı verilip verilmediğini kontrol etmeye başladı. Polis bir kişinin Facebook adresinde Zeren ile ilgili kayıp ilanı verdiği ve telefon numarası yazdığını görü. Bunun üzerine verilen telefon numarasından aileye ulaşıldı. 

Zeren'in oğlu Zafer Zeren şube müdürlüğüne hareket ederken, polis ise aç olan yaşlı adama kahvaltı hazırlayıp karnını doyurdu. Bir süre sonra ise oğlu Zafer Zeren geldi. Baba oğul birbirine sarıp dakikalarca ağladı. Zafer Zeren babasına korkmaması gerektiğini artık yanında olduğunu annesinin de geleceğini söyledi. Baba oğlun bu görüntüsü herkesi duygulandırdı. Oğul Zeren polislere teşekkür edip, babasını alarak memleketine götürdü. 

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