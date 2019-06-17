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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.06.2019 - 02:38, Son Güncelleme:

Baba ve oğlu buradan çıkarıldı

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Baba ve oğlu buradan çıkarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ikamet ettikleri apartmanın hemen yanında bulunan bir kuyuya düşen baba oğlu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi, Barbaros Caddesi 10. Sokak’ta bulunan Doğan apartmanında ikamet eden Doğan Anaz ile oğlu Gökhan Anaz, apartmanın bahçesinde bir bakım onarım yapmak istedi. Baba-oğul çalışmalarını yaparken, üzeri kapalı bahçe sulama kuyusunun betonunun çökmesiyle içi su dolu kuyuya düştü. İçinde bir insan boyu kadar su bulunan kuyuya düşen Doğan ve Gökhan Anaz’ın üstlerine çöken betonun taşları da düşünce baba-oğlun yaralandığı öğrenildi.

Yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen baba-oğlun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, hemen itfaiyeye durumu ihbar etti. 
Olay yerine çok kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, yaklaşık 15 dakika kuyuda mahsur kalan baba-oğlu kısa sürede kuyudan çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan Anaz ve yetişkin oğlu Gökhan Anaz tedavi altına alındı.

Baba Doğan Anaz’ın kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, oğul Gökhan’ın ise kuyuya düşerken kolunun kırıldığı ve başına dökülen beton parçalarıyla başından da yaralandığı bildirildi.

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