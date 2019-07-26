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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA-Ä°HA
26.07.2019 - 19:08, Son GÃ¼ncelleme:

Baba ve oÄŸlu boÄŸuldu... OrtalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

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Baba ve oÄŸlu boÄŸuldu... OrtalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

Â Samsunâ€™da oÄŸluyla birlikte denize giren bir kiÅŸi boÄŸuldu. BoÄŸulan ÅŸahsÄ±n kardeÅŸi ve eÅŸi arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmayÄ± ise polis ekipleri gÃ¼Ã§lÃ¼kle kontrol altÄ±na aldÄ±.Â

Olay, TekkekÃ¶y ilÃ§esi KirazlÄ±k mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, UÄŸur Ã–zbay (39), oÄŸlu Emirhan (14) ve eÅŸi Sebahat Ã–zbay ile birlikte serinlemek iÃ§in denize gitti. Baba-oÄŸul denize girdikten bir sÃ¼re sonra ise dalgalar arasÄ±nda Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Emirhan kendi imkanlarÄ± ile kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karken, baba UÄŸur Ã–zbay ise dalgalar arasÄ±nda kayboldu. Ailenin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SualtÄ± Grup AmirliÄŸinde gÃ¶revli kurbaÄŸa adamlar, sahil gÃ¼venlik ekipleri, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denize giren ekiplerin yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼ren arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu UÄŸur Ã–zbay bulunarak, baygÄ±n bir ÅŸekilde denizden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerince Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ã–zbay, hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. ÅžahsÄ±n cenazesi Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

AKRABALAR ARASINDA TAÅžLI KAVGAÂ

Ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len UÄŸur Ã–zbayâ€™Ä±n kardeÅŸi ve eÅŸi Sebahat Ã–zbay arasÄ±nda ise kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda kadÄ±n yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis ekiplerinin ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã–zbayâ€™Ä±n kardeÅŸi ve eÅŸi daha sonra ayrÄ± ayrÄ± hastaneye geÃ§ti. Hastanede UÄŸur Ã–zbayâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼m haberini alan akrabalar arasÄ±nda yine kavga Ã§Ä±ktÄ±. TaÅŸlarla birbirine saldÄ±ran iki grup arasÄ±nda bir sÃ¼re devam eden kavga, gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ve polis ekiplerinin araya girmesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

Olay anÄ±nÄ± anlatan Emirhan Ã–zbay, "Dalgalar babamla beni derin yerlere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ben kendimi kÄ±yÄ±ya attÄ±m ama babamÄ± gÃ¶remedim" dedi.Â 

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor.Â 

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