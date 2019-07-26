Baba ve oÄŸlu boÄŸuldu... OrtalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±
Â Samsunâ€™da oÄŸluyla birlikte denize giren bir kiÅŸi boÄŸuldu. BoÄŸulan ÅŸahsÄ±n kardeÅŸi ve eÅŸi arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmayÄ± ise polis ekipleri gÃ¼Ã§lÃ¼kle kontrol altÄ±na aldÄ±.Â
Olay, TekkekÃ¶y ilÃ§esi KirazlÄ±k mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, UÄŸur Ã–zbay (39), oÄŸlu Emirhan (14) ve eÅŸi Sebahat Ã–zbay ile birlikte serinlemek iÃ§in denize gitti. Baba-oÄŸul denize girdikten bir sÃ¼re sonra ise dalgalar arasÄ±nda Ã§Ä±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Emirhan kendi imkanlarÄ± ile kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karken, baba UÄŸur Ã–zbay ise dalgalar arasÄ±nda kayboldu. Ailenin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SualtÄ± Grup AmirliÄŸinde gÃ¶revli kurbaÄŸa adamlar, sahil gÃ¼venlik ekipleri, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denize giren ekiplerin yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼ren arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu UÄŸur Ã–zbay bulunarak, baygÄ±n bir ÅŸekilde denizden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerince Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ã–zbay, hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. ÅžahsÄ±n cenazesi Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
AKRABALAR ARASINDA TAÅžLI KAVGAÂ
Ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len UÄŸur Ã–zbayâ€™Ä±n kardeÅŸi ve eÅŸi Sebahat Ã–zbay arasÄ±nda ise kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda kadÄ±n yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis ekiplerinin ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã–zbayâ€™Ä±n kardeÅŸi ve eÅŸi daha sonra ayrÄ± ayrÄ± hastaneye geÃ§ti. Hastanede UÄŸur Ã–zbayâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼m haberini alan akrabalar arasÄ±nda yine kavga Ã§Ä±ktÄ±. TaÅŸlarla birbirine saldÄ±ran iki grup arasÄ±nda bir sÃ¼re devam eden kavga, gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ve polis ekiplerinin araya girmesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Olay anÄ±nÄ± anlatan Emirhan Ã–zbay, "Dalgalar babamla beni derin yerlere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ben kendimi kÄ±yÄ±ya attÄ±m ama babamÄ± gÃ¶remedim" dedi.Â
Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam ediyor.Â
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