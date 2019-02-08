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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan BOZBEY-Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)
08.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Baba ve oğlu aynı köye muhtar adayı oldu, aile karıştı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Köyü'nde baba ve oğlu aynı köye muhtar adayı oldu. Aile içinde anlaşmazlıklar yaşandığını söyleyen baba Ali Sevinç, "Ona ailecek kırgınız. Bana 'aday olacağım' deseydi ben aday olmazdım" dedi. Oğlu Zafer Sevinç ise, "Ben bu köye hizmet için ailemi karşıma aldım" dedi.

Orhangazi'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan 197 seçmenli Heceler Mahallesi, 31 Mart yerel seçimlerinde ilginç bir muhtarlık seçimine sahne olacak. Mahallede halen muhtarlık görevini yürüten ve 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan Ali Sevinç'e oğlu Zafer Sevinç rakip oldu. Oğlunu evlatlıktan reddettiği haberleriyle gündeme gelen, halihazırda muhtar olan Baba Ali Sevinç, "Ben oğlumun aday olacağını 3-4 ay önceden biliyordum. Kendisini çağırıp konuşmak istedim ama 'Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok' dedi. Bana 'Baba ben muhtar adayı olacağım, sen çekil' deseydi ben zaten adaylıktan çekilirdim. Baba sözü dinlemediği için kırgınım" dedi.

'ANNESİNDEN MİNİBÜS PARASI ALIYOR'

Ailecek oğlu Zafer Sevinç'e kırgın olduklarını söyleyen Ali Sevinç, "Sadece ben de değil 9 aydan beri ailecek kırgınız ona. Minibüsüne yolcu olarak binen öz annesinden para alıyor. Benim ücretsiz kartım olmasa benden de alacak. Aslında Bursa'da oturuyordu, birkaç kişinin gazına geldi. Tabii bu demokratik bir hak, çıksın istediği gibi aday olsun. Hodri meydan diyorum. Onu köyde destekleyen yok. Kendine aza bile bulamıyor, benim fazla azalarım var. Ben köyüme hizmet için geldim, koltuk için gelmedim, o yüzden beni seviyorlar. Ben parasında da değilim. Ne yapacağım parayı? 43 dul kadın var, onlara dağıtacağım. Ama bir söz var; evlat deniz suyu gibidir, ne içilir, ne bırakılır. Allah çoluğu çocuğuyla huzur içinde yaşatsın ama çok kırgınım" diye konuştu.

Öte yandan oğlunu evlatlıktan reddettiğine dair çıkan haberleri de yalanlayan baba Sevinç, "Beni bir gazeteden aradılar olayı sordular, ben de o an sinirle 'benim öyle bir oğlum yok' dedim. Gazeteler de bunu yazmış. Oğlumu reddetmedim, niye reddedeyim ki?" dedi.

'HİZMET İÇİN AİLEMİ KARŞIMA ALDIM'

Babasına aday olacağını 1 yıl önceden söylediğini belirten Zafer Sevinç ise, "11 senedir minibüsümle köye hizmet veriyorum. Muhtarlığa niyetlendim ama babama rakip değilim, bu demokratik bir haktır. Köyde herkes beni sever, kimseyle bir sorunum yok. Bu sebeple muhtarlığımı açıkladım. Ben babama 1 sene önce bu durumu açıkladım ama çekilmedi. Gazetelere evlatlıktan reddettiğini söylemiş, etsin saygı duyuyorum edebilir. Ben bu köye hizmet için ailemi karşıma aldım. Aslında hiçbir sorunumuz yoktu ama ben adaylığımı açıklayınca benden soğumaya başladılar" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞ RAHATSIZ, BARIŞMALARI LAZIM'

Köylülerden Nuri Turan, köy seçmeninin durumdan rahatsız olduğunu belirterek, "Zafer bana aday olacağını söylediğinde 'baban varken senin aday olman yanlış' dedim. Zafer de bana babasının normalde aday olmayacağını, kendisi aday olunca karar değiştirdiğini söyledi. Zaten köyümüzde 100 hane var 7 tane aday var neden böyle hiç bilmiyorum. Vatandaşımız baba-oğlun birbirine rakip olmasından dolayı çok rahatsız. Onları barıştırmamız, bu işe bir çözüm getirmemiz lazım" dedi.

 

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