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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.12.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Baba Vanga kimdir? İşte Baba Vanga’nın 2019 kehanetleri

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Baba Vanga kimdir? İşte Baba Vanga’nın 2019 kehanetleri

Bulgar kahin Baba Vanga, 2019’a kısa bir süre kala kehanetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Baba Vanga, 2018 için ‘Dünyanın yeni hakimi Çin olacak. Çin ekonomik olarak güçlenecek.’ kehanetinde bulunmuştu. Peki, Baba Vanga kimdir? İşte Baba Vanga’nın 2019 kehanetleri

Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya’da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga’nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu.

Baba Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı daha sonra, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) doğdu. Sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar, yerel geleneklere göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman, bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması teklif edildi, ancak bu "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü. 

Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga (bu iddia o zamanlar meteorolojik kayıtlarda doğrulanmadı) oldu ve Baba Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çar'ı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petrich'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizm'in içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

Baba Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden hayatını kaybetti. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı. Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için, Petrich'deki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.

Baba Vanga'nın 2019 yılı kehanetleri ise şunlar:

ABD Başkanı Trump, sağır olmasına ve beyin travmasına yol açacak gizemli bir hastalığa yakalanacak.
Asya kıtası 2004 yılında yaşanan tsunami felaketine benzer bir felaket ile sarsılacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişimi düzenlenecek.
2019 yılında da Avrupa'da ekonomik çöküş yaşanacak.

 

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