‘Baba uyuşturucu kullandım’ dedi... 10 kattan düştü
Ataköy'de lise öğrencisi Ali Serhat Sarı (17), pazar gecesi ailesiyle yaşadığı 10’uncu kattaki evlerinin balkonundan düşerek öldü.
Baba Sarı emniyete giderek, oğlunun atlamadan önce, “Ben uyuşturucu kullandım” diyerek balkona yöneldiğini, “Kedi buradan düşmüştü” dediği sırada da düştüğünü söyledi. Anne Sarı ise eve geldiklerinde Ali’nin ‘Ben çok kötü bir şey yaptım. Arkadaşım ot içiyordu. Ben de denedim’ dediğini söyledi. Ekipler, Ali Serhat’ın olay günü birlikte vakit geçirdiği kız arkadaşından uyuşturucuyu satan kişinin kimlik bilgilerine ulaştı. Kız arkadaş gösterilen fotoğrafa “Evet bu” dedikten sonra harekete geçildi. Adının Yasin N. olduğu belirlenen ve korsan taksicilik yapan kişi gözaltına alındı. Baba Sarı, “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.
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