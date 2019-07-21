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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.07.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Baba öldü oğlu kayıp... Son fotoğraf...

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Baba öldü oğlu kayıp... Son fotoğraf...

Düzce’de meydana gelen selde Esmahanım köyünde evlerinden çıkamayarak sele kapılan Töngel ailesinden baba ile oğlunun ve annenin komşularıyla çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.

17 Temmuz’da Esmahanım köyündeki evlerinde sel felaketini yaşayan sel sularına kapılarak kaybolan Töngel ailesinin son fotoğrafları ortaya çıktı. Köye fındık toplamaya giden Töngel ailesi akşam saatlerinden itibaren aşırı yağış sonrasında amcaoğulları olan Kaplan ailesinin evine gitti. Burada aşırı yağış sonrasında meydana gelen sel felaketinde evleri yıkılmış ve sel suları ile kayıplara karışmıştı. 19 Temmuz’da anne Fatma Töngel’in cenazesi Esmahanım-Uğurlu köyü arasında bulunmuş, dün Küpler köyünde defnedilmişti. Baba Cengiz Töngel’in cenazesi de bugün Uğurlu köyünde sel enkazının altında bulundu. Akçakoca Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan cenazesi daha sonra morgdan alınarak Düzce şehir merkezine getirildi.

BABA İLE OĞLUNUN DA SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Köy meydanında vatandaşlarla birlikte bir araya gelen Töngel ailesinden baba Cengiz Töngel ile halen kayıp olan ve arama çalışmaları devam eden oğlu Kağan Töngel fotoğraf çektiriyor. Son fotoğraf olarak kalan aile tablosundan Kaan Töngel’in arama çalışmaları Esmahanım-Uğurlu köyü arasında devam ediyor.

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