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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/DHA
12.06.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Baba - oğul kaçtı polis kovaladı!

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Baba - oğul kaçtı polis kovaladı!

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille polisten kaçmak isterken kaza yapıp yaralanan baba - oğul, tedavi gördükleri hastaneden kaçtı. Otomobil kiralayarak, izlerini kaybettirmeye çalışan baba- oğul, ikinci kez polisle girdikleri kovalamaca sonunda yeniden yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen hafta yaşanan olayda Burhan Ş. (45) ile oğlu Batuhan Ş. (20), çaldıkları otomobil ile polisten kaçmak isterken elektrik direğine çarparak, kaza yaptı. Yaralanan baba- oğul, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak ikili, dün öğle saatlerinde hastaneden kaçarak, otomobil kiraladı. Ardından da İnegöl'e gitti.

Burada polis ekiplerince fark edilerek, 'dur' ihtarında bulunulan baba oğul, yeniden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilden inip yaya olarak kaçmak isteyen ikili, kısa sürede yakalandı.

Kovalamaca sırasında düşerek bacağında kırık oluşan Batuhan Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan baba Burhan Ş. ise emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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