Baba-oğul aynı gün cübbe giydi
Ankara Adliyesi’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Ankara 2. İş Mahkemesi Hâkimi Malik Gümüş, avukatlık stajını tamamlayan oğlu Özen Gümüş ile aynı gün avukatlık ruhsatını aldı.
Emekli hâkime avukatlık cübbesini oğlu giydirdi. Emekli hâkim Gümüş, “Yıllarca çok severek görev yaptığım hâkimlik mesleğinden isteğim üzerine emekli olarak kürsünün diğer tarafına geçmeyi tercih ettim. Savunma hakkı, kutsal bir hak olup üçlü sacayağının ayaklarından birini oluşturmaktadır. Önceki görevimde olduğu gibi, hiç şüphesiz, avukatlık mesleğinde de hukukun genel prensiplerine ve adalete uygun davranacağım. Oğlum Özen Gümüş de aynı gün avukatlık cübbesini giydi. Baba-oğul birlikte cübbe giymek ve yemin etmek bana ayrıca büyük gurur verdi. Oğlum Özen, Çin’de bir yıl dil eğitimi ve arkasından da 2 yıl süreyle yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ankara’daki büromuzdaki çalışmalara katılacaktır” dedi.
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