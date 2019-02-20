Baba ile oğlunu öldürmüştü! Mahkemede yüzüne tükürdüler…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaba ile oğlunu öldürmüştü! Mahkemede yüzüne tükürdüler…
GeriGündem Baba ile oğlunu öldürmüştü! Mahkemede yüzüne tükürdüler…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
20.02.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Baba ile oğlunu öldürmüştü! Mahkemede yüzüne tükürdüler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baba ile oğlunu öldürmüştü! Mahkemede yüzüne tükürdüler…

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 35 yaşındaki bir baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan çobana 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez de müebbet hapis cezası verildi. Öldürülen 11 yaşındaki çocuğun dedesi ve babaannesi sanığın yüzüne tükürerek, "11 yaşındaki yavruya kurşun mu sıkılır?" diyerek tepki gösterdi.

6 Nisan’da Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri park halinde bulunan 38 VN 274 plakalı aracı incelerken içinde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 35 yaşındaki baba B.A. ve 11 yaşındaki oğlu Y.C.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda B.A. ve 12 yaşındaki oğlunun av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili çoban S.S. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık S.S. ile şikayetçiler öldürülen Y.C.A.’nın babaannesi E.G. (72) ile dedesi Y.A. (72) ve avukatlar hazır bulundu.

SANIĞIN YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER

Tutuklu sanık S.S., jandarma tarafından duruşma salonuna getirilip, sanık koltuğuna oturtulduğu sırada, öldürülen 11 yaşındaki çocuğun dedesi ve babaannesi, sanığın yanından geçerken yüzüne tükürerek, "11 yaşındaki yavruya kurşun mu sıkılır?" diyerek tepki gösterdiler.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Savcı verdiği mütalaasında, öldürülen B.A. ve ağabeyi Ö.A. ile sanık S.S. arasında daha önceleri husumet bulunduğu, olay tarihinde koyunları sulatan sanık S.S., B.A.’nın aracı ile oradan geçeceği öğrenerek, araç içerisindeki B.A.’yı ve 11 yaşındaki Y.C.A.’yı yakın mesafeden yanında bulundurduğu tüfek ile öldürdü. Sanığın teslim ettiği tüfek ile cinayetin işlendiği, sanığın parmak izlerinde atış artıklarının tespit edildiği öğrenildi. Sanığa maktul B.A.’ya yönelik TCK 81/1 maddesi gereğince ‘kasten adam öldürme’ suçundan, maktul Y.C.A.’ya yönelik TCK 82/1-e maddesi gereğince ‘Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını, sabıkası olan sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

SANIK: “BEN GARİP BİR ÇOBANIM”

Köyde çobanlık yapan 38 yaşındaki tutuklu sanık S.S., “Dağda ben çobanlık görevimi yapıyordum, benim suçum günahım yok. Önce Allah’a sonra siz büyüklerime güveniyorum. Ben garip bir çobanım” dedi.

SANIĞA HERHANGİ BİR İNDİRİM MADDESİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.S.’ye, öldürdüğü 11 yaşındaki Y.C.A.’ya yönelik ‘Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, öldürdüğü 35 yaşındaki B.A.’ya yönelik ‘kasten adam öldürme’ suçundan ise müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düğümü Yargıtay çözdü! 'Seni oğluma alamadım ama kendime istiyorum'

Okulda ortalığı karıştıran şaka! 12 öğrenci hastanelik oldu

"Şok olduk, ihanete uğradık..." Mersin'de neler yaşandı?

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere büyük darbe... Her şeyi günlüğe yazmış