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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)
12.08.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Baba ile oğlu, tartıştıkları astsubay ve 2 arkadaşı tarafından dövüldü

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Baba ile oğlu, tartıştıkları astsubay ve 2 arkadaşı tarafından dövüldü

Erzurum’da, Vefa Özdemir (47) ile oğlu Kürşat Özdemir (19), geri manevra yaptıkları otomobille çarptıkları kişinin araca yumruk atmasına sinirlendi. Baba-oğul, tepki gösterdikleri ve astsubay olduğunu öğrendikleri kişi ve arkadaşlarının silah göstererek kendilerini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili valiliğin soruşturma başlattığı bildirildi.

Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Vefa Özdemir, oğlu ile birlikte bindiği otomobil ile geri giderken bir kişinin bacağına çarptı. Bu kişi aracın camına vurdu. Bunun üzerine otomobilden inen baba ile oğlu, bu kişinin üzerine yürüdü. Bu sırada asker olduğunu söyleyen kişinin yanına arkadaşları geldi.

Baba ile oğlu, tartıştıkları astsubay ve 2 arkadaşı tarafından dövüldü


Astsubay olduğu öğrenilen kişi ile 2 arkadaşı iddiaya göre, tabancalarını çıkarıp baba ile oğula vurmaya başladı. Aldıkları darbe ile kanlar içinde kalan baba-oğul çevredeki esnafın araya girmesi ile kurtuldu. Üç asker hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Vefa özdemir, olayı şöyle anlattı:

Baba ile oğlu, tartıştıkları astsubay ve 2 arkadaşı tarafından dövüldü


"Oğlumla otomobile binip park ettiğim yerden çıkmak için geri giderken birine hafiften çarptım. Bu kişi araca 3 kez yumruk vurdu. İndim, 'neden yumruk vuruyorsun' dedim, küfretti. Bu sırada benim çocuk üzerine gitti. Ben de onu tuttum. Bu sefer oğluma küfretti. Ben de buna bir tane vurdum. Vurduktan sonra ensemden bir metalle vurulduğunu hissettim. O arada sarsıldım. Başladılar bize tabanca ile vurmaya. Üç kişiydiler. Ben atölyeye sığındım. Bana yere düşünceye kadar vurdular. Kamera görüntülerinde hepsi var. Oğlumla birlikte fena halde dayak yedik. Üçünden de davacıyım."

Olayla ilgili valiliğin soruşturma başlattığı bildirildi.

 

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