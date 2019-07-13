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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can PEÇE/DHA
13.07.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Kardeşlerin akılamaz inadı!

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RİZE'nin İkizdere İlçesi Çiçekli köyünde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş ilginç bir çözüm buldu. Ahşap evi motorlu testere ile ortadan ikiye bölerek paylaşan kardeşlerden biri, kendine düşen bölümü yıkıp yerine aynı boyutlarda yeni ev yaptı. Ardından diğer kardeş de kendi payına düşen evi yıkıp yerine 3 katlı bina yapınca ortaya sıra dışı bir yapı çıktı.

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  • Baba evini motorlu testere ile ikiye bölen kardeşlerin inadı
  • Baba evini motorlu testere ile ikiye bölen kardeşlerin inadı
  • Baba evini motorlu testere ile ikiye bölen kardeşlerin inadı
  • Baba evini motorlu testere ile ikiye bölen kardeşlerin inadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İkizdere ilçesi Çiçekli köyü Anzer Yaylası’nda vefat eden Sabri Kangel’e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel’e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca, devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi. Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi. Ahşap ev 4 yıl önce, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı.

Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti. Bu kez de Ahmet Kangel harekete geçti. O da kendisine düşen bölümü yıkıp, yerine 3 katlı bina inşa edince ortaya sıra dışı bir yapı çıktı. Yapıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İl dışında yaşayan iki kardeş ise yaz aylarında çok kısa süreliğine geldikleri evlerinde kalıyor.

'KEÇİ İNADI BU'

Yayla sakinlerinden Fetih Karaduman, kardeşlerin anlaşmazlık yaşadığını belirterek, "İki kardeş arasında bir husumet oluştu. Keçi inadı bu. Biz bunlara yalvarıyoruz, ama dinlemiyorlar. Kendi bildiklerini yapıyorlar. İki evi birleştirip, biri alta, biri üste geçse daha iyi olacak" dedi.

Aslan Arıcan ise, "Babadan kalan evi iki kardeş anlaşarak ahşap yapmaları gerekiyordu. Bir kardeş ahşaptan, diğer kardeş ise betondan ev yaptı. Eski ahşap olsaydı veya kaplansaydı iyi olurdu, ama biri ahşap olarak bıraktı, diğeri betondan yaptı. Kardeşler evi böyle bölmüş. Biri betondan yeni ev yaptı. Diğer ise ahşaptan yaptı. İşlerine öyle geldi" diye konuştu.

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