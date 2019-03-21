Baba cinayetinin perde arkası: ‘Okula gitmek istiyorum’
Ankara Keçiören’de yaşayan ve açık lisede okuyan Berfin Ö. (16) eğitimine devam etmek istiyordu.
15 Şubat’ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan babası İlhami Ö.’ye evlerinin karşısında açılan imam hatip lisesine gitmek istediğini söyledi.
İddianameye göre, baba İlhami Ö. genç kızın okula gitme istediğine “Sen ancak fahişelik için gidersin okula” diyerek karşı çıktı. Tartışma sırasında baba “Ben şimdi sana yapacağımı gösteririm” diyerek başka odaya gitti. 5-6 yıldır hem kendisine hem annesine şiddet uyguladığı için babasından korkan Berfin ise mutfağa giderek ekmek bıçağı aldı. Kendisini saçından sürüklemeye başlayan babasının elinden kurtulmak isteyen genç kızın savurduğu bıçak, İlhami Ö.’nün boyuna saplandı. Baba hayatını kaybederken Berfin Ö. tutuklandı.
Savcılık tutuklu yargılanan Berfin Ö.’ye ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’den dava açtı. İddianameyi kabul eden Ankara 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, nisan ayına duruşma günü verdi. Berfin Ö., Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki ifadesinde, “Kendimi korumak isterken bıçak boynuna saplandı. Ölmesini istemedim” dedi. Müşteki olarak ifadesi alınan anne D.Ç. ise ifadesinde “Kızımın yaşı küçüktür cezalandırılmasını istemiyorum” diye konuştu.
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına davayı takip eden Avukat Caner Gücüyener de, “Eğitimine devam etmeyen ya da edemeyen çocuklarımızın takibi muhakkak suretle Milli Eğitim Bakanlığı’nın nezdinde çalışan uzmanların denetiminde olmalıdır” dedi.
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