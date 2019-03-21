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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Baba cinayetinin perde arkası: ‘Okula gitmek istiyorum’

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Baba cinayetinin perde arkası: ‘Okula gitmek istiyorum’

Ankara Keçiören’de yaşayan ve açık lisede okuyan Berfin Ö. (16) eğitimine devam etmek istiyordu.

15 Şubat’ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan babası İlhami Ö.’ye evlerinin karşısında açılan imam hatip lisesine gitmek istediğini söyledi.

İddianameye göre, baba İlhami Ö. genç kızın okula gitme istediğine “Sen ancak fahişelik için gidersin okula” diyerek karşı çıktı. Tartışma sırasında baba “Ben şimdi sana yapacağımı gösteririm” diyerek başka odaya gitti. 5-6 yıldır hem kendisine hem annesine şiddet uyguladığı için babasından korkan Berfin ise mutfağa giderek ekmek bıçağı aldı. Kendisini saçından sürüklemeye başlayan babasının elinden kurtulmak isteyen genç kızın savurduğu bıçak, İlhami Ö.’nün boyuna saplandı. Baba hayatını kaybederken Berfin Ö. tutuklandı.

Savcılık tutuklu yargılanan Berfin Ö.’ye ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’den dava açtı. İddianameyi kabul eden Ankara 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, nisan ayına duruşma günü verdi. Berfin Ö., Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki ifadesinde, “Kendimi korumak isterken bıçak boynuna saplandı. Ölmesini istemedim” dedi. Müşteki olarak ifadesi alınan anne D.Ç. ise ifadesinde “Kızımın yaşı küçüktür cezalandırılmasını istemiyorum” diye konuştu.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına davayı takip eden Avukat Caner Gücüyener de, “Eğitimine devam etmeyen ya da edemeyen çocuklarımızın takibi muhakkak suretle Milli Eğitim Bakanlığı’nın nezdinde çalışan uzmanların denetiminde olmalıdır” dedi.

Ankarada korkunç cinayet Genç kız babasını öldürdü
Ankara'da korkunç cinayet! Genç kız babasını öldürdü
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