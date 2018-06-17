B12 eksikliği nedir? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Depo edilebilen vitaminlerden olan B12, hem DNA sentezi hem de sağlıklı bir sinir sistemi için önemli. Her yaştan insan için önemli olan B12 vitaminin eksikliği hafızanın zayıflamasına, el ve ayakların uyuşmasına neden olabilir. Çocuklarda ise zeka düzeylerinde düşüklük, konuşma ve yürümede gecikme gibi sonuçlar doğurabilir. Vejetaryen beslenenlerde, sürekli tek tip diyet yapanlarda, yaşlılarda, emilim bozukluğu hastalıklarında, doğum kontrol hapı ve bazı ilaçların kullanımında, pankreas yetersizliğinde, bağırsak parazitleri ve bakterilerin varlığında B12 yetersizliği görülebilir. Peki B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 VİTAMİNİNİN ANA KAYNAĞI NEDİR?

B12 vitamininin ana kaynağı hayvansal gıdalardır ve pek çok hayvansal gıda bu vitamin bakımından zengindir. Günümüzde bazı bitkisel gıdalara sonradan B12 vitamini eklenmektedir. Yüksek kolesterolü olanlar bu gıdaları tüketmeye başlamadan önce doktora danışarak, kendileri için uygun bir beslenme programı veya vitamin takviyesi önerisi almalıdır.



DENİZ ÜRÜNLERİ

Balık yumurtası en çok B12 vitamini içeren gıdalar arasındadır. 50 gram balık yumurtası günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık 5 katını karşılar. Örneğin; araştırmalar sardalyada yer alan omega-3'lerin, kalp sağlığını güçlendirmek ve astıma yardımcı olmak gibi katkıları olduğunu gözler önüne sermiştir.



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Karaciğer tüketmenin en büyük yararı B12 içeriğinin çok yüksek olmasıdır. Sığır karaciğeri tüketmek sadece B12 vitamini açısından değil, aynı zamanda demir ve folatta da yüksektir. Kuzu eti de en iyi B12 vitamini gıdalarından biridir ve aynı zamanda protein, demir, selenyum ve çinko açısından da zengindir.

YUMURTA VE PEYNİR

Yüksek kolesterollü olması bir yana peynir çeşitleri B2 (riboflavin), protein ve kalsiyum içerir. Peynir çeşitlerinde bulunan B12 vitamini miktarı peynir tipine göre farklılıklar gösterebilir.