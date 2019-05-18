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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.05.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

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Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede lösemi hastalığı ile mücadele eden ve ilik nakli için uygun donör bekleyen bir yaşındaki Zeynep Azra’nın acılı annesi Nebahat Turan ilik çağrısı yaptı.

Emre Turan ve Nebahat Turan çiftinin kızları Zeynep Azra Turan , 4 Mart’ta rahatsızlandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Kan değerlerinin çok düşük olduğu anlaşılan minik Zeynep Azra’ya “lösemi prematür b all” teşhisi konuldu. Zeynep Azra’nın tedavisi hala devam ediyor. Tedaviye cevap verse dahi yüksek riskli grupta bulunan minik Zeynep Azra’nın hastalığının tekrarlamasına karşın acil kök hücreye ihtiyacı var.

Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor
Acılı anne Nebahat Turan, yaklaşık 2 buçuk aydır hiç çıkmadan hastanede kaldıklarını söyleyerek, “Bu ikinci çıkışımız. 10 günlüğüne eve çıktık. Azra hastanede çok sıkıldı” dedi.

Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

Hastalığı kabullenmeye çalıştıklarını belirten Anne Turan, kendi iliklerinin kızlarına uyumlu olmadığını söyleyip, “Bir anne olarak herkesten, kendilerine en yakın Kızılay merkezlerine gidip kök hücre bağışı yapmalarını istiyorum. Bu hepimizin başına gelebilir. Şu an benim başıma gelse de bu çok yaygın bir hastalık. Bunu yaşamayan kimse anlayamaz. En kötüsü insanın evladıyla sınanması. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Birine hayat verme şansı onlara sunulduğunda vazgeçmesinler. Şu anda iyi olsa da ne olacağı belli olmuyor. Acil nakil gerekiyor” diye konuştu.

Azra hayata tutunmak için ilik bekliyor

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