Azot fabrikasında patlama! Sarı dumanlar yükseldi
Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kütahya-Eskişehir karayolunun 7'nci kilometresinde bir firmaya ait azot fabrikasında patlama olduğuna yönelik itfaiye ve polis ekiplerine ihbar geldi.
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kentin bazı noktalarından duyulduğu belirtilen patlama nedeniyle fabrikadan sarı dumanlar yükseldiği öğrenildi.
Olay yerine giden ekipler ve gazetecilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için maske taktıkları bildirildi.
KÜTAHYA VALİSİ'NDEN FABRİKADAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Toraman, “Patlama gübre üretimi yapılan fabrikada bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldi. Büyük bir gürültü ve duman bulutu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını ekipler araştırdı. Sızıntı olmadığı belirlendi. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor” dedi.
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