Azmettirici baba mesajdan çıktı

Batman’da Suat Yüksekbağ’ın (21) herkesin gözü önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianameye göre, Nurettin Ketir’in oğlu Ozan Ketir, 4 Ağustos 2018’de Faruk Yüksekbağ tarafından öldürüldü. Bunun üzerine iki ailenin arasına ‘kan davası’ girdi.



Ardından aileler kan parasında anlaştı. Suat’ın babası Nuri Yüksekbağ’ın ifadesine göre, bir miktar para ödedi ancak kalan kısmı için zaman istedi. 28 Ağustos 2019’da Nurettin Ketir (57) ve oğulları Resul (18) ve Azad (15) Ketir, Ankara’ya gitmek için Batman Otogarı’na geldi. Suat Yüksekbağ da Kütahya’daki babasının yanına gitmek üzere otogardan otobüse binmişti. Resul ve Azad, Suat’ı görünce bıçakla saldırdı. Otobüsten kaçan Yüksekbağ otogara girdi. Peşlerinden giden Azad, Suat’ı bıçaklarken ağabeyi Resul de araya girenleri “İntikam alıyoruz” diyerek engelledi. Kardeşini “Kalbine vur” talimatıyla yönlendirdi. Azad daha sonra “İntikamımı aldım” diye bağırdı. Resul ve Azad hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Baba Nurettin Ketir hakkında da ‘azmettirme’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ancak takipsizlik kararı verildi. Fakat Resul Ketir’in telefonunda yapılan incelemede ulaşılan bir mesajda “Evlenmeden önce benim kanımı yerden almam gerekiyor. Mecburum. Ben evlensem de babam beni bırakmaz. Azad yapsın der” yazıyordu. Tekrar soruşturma başlatılan baba hakkında ‘azmettirmek’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.