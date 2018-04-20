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    'Azmettirici' aranıyor... Yeni gözaltılar var

    Yüksel KOÇ (DHA)
    20.04.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sırasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Yaşanan olayların planlı olma ihtimali nedeniyle soruşturma genişletilirken, olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.  Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasından sonra olayların bir anda farklı tribünlerde de meydana gelmesinin nedenini araştıran savcılık, buna neden olan bir azmettiricinin olup olmadığının tespitine yönelik çalışma başlattı.

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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturması bürosu tarafından yürütülen soruşturma, olayların planlı bir organizasyon dahilinde gerçekleşme ihtimali nedeniyle  derinleştirildi. 

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    AZMETTİRİCİ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

    Güneş'in yaralanmasından sonra olayların bir anda farklı tribünlerde de meydana gelmesinin nedenini araştıran savcılık, buna neden olan bir azmettiricinin olup olmadığının tespitine yönelik çalışma başlattı.  Bu doğrultuda maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelenmek suretiyle olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için çalışmalara başlandı. 

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    7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.  Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D. ile birlikte derbide yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan taraftar sayısı 8'e yükselmiş oldu.

    Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare görüntülendiBJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün akşamki Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında bir taraftarın attığı cisimle yaralandığı anlar kare kare görüntülendi. Fotoğraflarda olaydan sonra gözaltına alınan S.D isimli taraftarın Güneş'e kafasına sert bir cisim atması ve Şenol Güneş'in yere devrilmesi saniye saniye görülüyor.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan ve tatil edilen maçla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare fotoğraflandı. Fotoğraf karelerinde yaşanan tartışma sırasında S.D isimli taraftar elindeki cisimi Güneş'e fırlatıyor. Ardından Şenol Güneş yere düşüyor. Bu sırada Güneş yerde acılar içinde kıvranırken, tartışma halen devam ediyor.
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    Etiketler: Fenerbahçe , olaylı derbi , Gözaltı , gündem
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