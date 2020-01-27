Azize böyle kurtarıldı

Ankaralı itfaiyeci Ömer İpek beş saatlik uğraşın sonunda enkazın arasında Azize Çelik’in elini görmüştü. İpek dün Azize’yi hastanede ziyaret etti.

Ankara İtfaiyesi’nde görevli Ömer İpek depremden bir gece önce yangında elinden yaralandı. İstirahate çekildiği gün Elazığ’da deprem meydana geldi. Gönüllü olarak Elazığ’a gidecek ekipte yer aldı. Aykent Apartmanı’nın enkazında görevlendirildiler. Azize Çelik, eşi ve çocuğuyla birlikte Aykent’in enkazı altındaydı. Azize yukarıdan sesler duyuyor ancak kendi sesini onlara duyuramıyordu. Saatler geçti. Binada sağ kalan insanların da sesleri geliyordu. Uzanabildiği cep telefonunu aldı. Bir akrabasını arayıp yardım istedi. Akrabası enkaz başındaydı. Elindeki telefonu UMKE görevlisi Emine Kuştepe’ye verdi. Emine Kuştepe’nin “Azize biz buradayız. Sakin ol. Sen enkaz altındaki herkesin annesisin” sözleri canlı yayınlara yansıdı.

ELİNİ ÇIKART ABLACIĞIM

Ömer İpek 20 yıllık, ödüllü bir itfaiyeciydi. Enkaza gözünü kırpmadan girdi. Yangında yaralanan sol avucu enkazda çalışırken iyice açıldı. Artçı depremler de sürekli enkazı sallıyordu. Vazgeçmedi. Bu sırada yanına Mersin İtfaiyesi’nden Aydın Uysal da geldi. Onlar da başka bir delik açmış, yolları burada kesişmişti. Azize Çelik “yardım” diye sayıklıyordu. Ömer İpek sesin geldiği yana doğru küçücük bir delik açtı. “Elini çıkart ablacağım” diye seslendi. Azize Çelik elini çıkarttı. Bir daha “yardım” mırıldandı. Ömer İpek yanıt verdi: “Seni almaya geliyorum.”

ÖMER SEN DE ÖLME...

Bu arada adını söyledi. Azize’nin babasının adı da Ömer’di. O uğraşırken Azize Çelik “Burası çok dar. Ben öleceğim sen de ölme Ömer, çık” diye seslendi. Birkaç dakika sonra, depremin üzerinden 17 saat geçmişken önce Azize Çelik, ardından oğlu ve eşi dahil 6 kişi o delikten dışarı çıkartıldı. Ömer İpek dün Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Azize Çelik’i ziyaret etti, elini öptü.