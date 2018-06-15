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    'Aziz Yıldırım sendromu yaşayacaklar'

    Turan YILMAZ/ESKİŞEHİR
    15.06.2018 - 00:57 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, “Bir dip dalga geliyor. Aziz Yıldırım gücenmesin ama hükümet bu seçimlerde Aziz Yıldırım sendromu yaşayacak” dedi.

    OHAL YORUMU: GÜNAYDIN
    Karamollaoğlu dün Eskişehir’de sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği e-mitinginde, terör örgütü PKK’ya yönelik Kandil operasyonuna ilişkin de, “Gelen haberler diyor ki, Kandil’de tek bir terörist kalmadı, boş dağları bombalıyorsunuz. Sonra gidip biz bu boş yerleri aldık diyeceksiniz. Bu tür yaklaşımlar hakikaten üzücü. Ülkeyi yönetenler bu tür yollara başvurmamalı” ifadesini kullandı. Karamollaoğlu şöyle konuştu:

    “Bizi Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatmakla itham edenler de var. Erbakan Hoca’yı sağlığında üzüp yalnız bırakanlar şimdi hangi yüzle çıkıp da kemiklerinin sızlatıldığını söyleyebiliyorlar? Bugün adım adım Kıbrıs’ı terk ediyorlar. İşte o zaman hocamızın kemiklerini sızlatırsınız. Cumhurbaşkanı seçimden sonra OHAL’i kaldıracağız diyor. Teşekkür ederiz ama günaydın. Bir kere OHAL ortamında ülkeyi seçime götürmek en büyük haksızlık. Herkesin tepesinde bir sopa tutuluyor, kimse konuşamıyor. İhtilal dönemlerinden sonraki seçimlerde bile kimsenin ensesinde boza pişirilmedi, 1980 ihtilalindeki anayasa oylaması hariç.”

    Etiketler: Temel Karamollaoğlu , erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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