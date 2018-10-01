Aziz Kocaoğlu kimdir?
Aziz Kocaoğlu, yeni dönemde belediye başkanlığı seçiminde adaylığını koymayacağını açıklamasının ardından kamuoyunun araştırdığı isim oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üç dönem boyunca devam ettiren Aziz Kocaoğlu, bir dönem Bornova Belediye Başkanlığı görevini de üstlenmişti. İşte, Aziz Kocaoğlu hakkında merak edilen bazı bilgiler
1948 yılında Tokat’ta doğan Aziz Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1974’te İstanbul Üniversitesi’nde işletme dalında yüksek lisansını tamamlayan Kocaoğlu, 1975-1978 yılları arasında bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı; 1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında kendi işini kurdu. Ortak bir girişimle 1986 yılında toprak sanayi dalında çalışmaya başladı.
Siyasi yaşamına CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Kocaoğlu, 2001-2003 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Mart 2004 seçiminde CHP’den Bornova Belediye Başkanı seçildi; 21 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısında oybirliğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ikinci, 30 Mart 2014 seçimlerinde halktan aldığı güvenoyuyla İzmir'de ilk kez üst üste üç dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapma ünvanını kazandı.
Aziz Kocaoğlu, evli, iki çocuk babası ve iki de torun sahibidir.
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