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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Gülseven ÖZKAN
27.07.2018 - 22:41, Son Güncelleme:

Azınlığa düşük puan mahkemelik

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Azınlığa düşük puan mahkemelik

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarının 30 Temmuz’da açıklanması beklenirken, ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2018’ yargıya taşındı. LGS’ye katılan Yahudi asıllı bir öğrencinin velisi, Danıştay’a gönderilmek üzere İstanbul İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olmalarına rağmen sanki değilmiş gibi puan hesaplaması yapıldığını savunan veli, çocuğunun mağdur olduğunu belirtti. Dava dilekçesinde çocuğunun beklenenin altında puan aldığını anlatarak; bakanlığa dilekçe verdiklerini, yetkilileriyle görüştüklerini, Ankara’ya kadar gittiklerini ama sonuç alamadıklarını vurguladı.

Uygulamanın hukuka aykırı olduğu iddia edilen dava dilekçesinde, “Din dersine ilişkin muafiyetin varlığına rağmen ilgili kılavuza göre yapılan hesaplama sonucu sanki din dersinden muaf tutulmamış gibi hesaplama yapılması, puanların düşmesine sebep oldu. Ayrıca davalı idare tarafından yapılan sınavda din dersinden muaf olan öğrenciler sınav bitim süresinden 15 dakika önce çıkarıldı. Sınavdan erken çıkarılma hususu, öğrencilerde psikolojik bir baskı yarattı” denildi. Avukat Aziz Demir, konuyla ilgili açıklamasında, “Yürütmeyi durdurma çıkarsa bu durumda olan azınlık öğrencileri puanlarının tuttuğu liselere gidebilecek. O liselerde ek kontenjan açılabilir. 520 civarında azınlık öğrencisinin bundan etkilendiğini biliyoruz. Sıralamalar değişir ama Türk öğrenciler için yeniden yerleştirme mümkün olmaz” dedi.

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