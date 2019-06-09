Azez’den acı haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı…
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit 5 asker yaralı.
SURİYE'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
TSK'nın Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin tanksavarlı saldırısında yaralanan 6 askerden birinin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.
Bölgede tespit edilen terörist hedeflerin derhal ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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