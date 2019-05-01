Azez’de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile terör örgütleri DEAŞ ve PYD/YPG’den temizlenen bu iki bölgeden geçen bağlantı yolunun Azez kesimine yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı birlikler Azez-Afrin arasındaki yolda ilerlerken, terör örgütü PYD/YPG’nin hâkimiyetindeki Tel Rıfat’tan yapılan havan atışlarının hedefi oldu. Saldırıda Sözleşmeli Er Yalçın Koca (26) şehit olurken, üç asker de hafif şekilde yaralandı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ile yaralanan askerler bölgeden tahliye edilip Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
TEL RIFAT VURULDU
Radar sistemleri, terörist saldırının Tel Rıfat bölgesinde bulunan stratejik öneme sahip Minnag Havaalanı yakınlarındaki tepelerden yapıldığını tespit etti. Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu Türk topçu birlikleri, saldırının yapıldığı Minnag bölgesindeki teröristleri Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına aldı. ÖSO’ya bağlı birlikler de çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) aynı hedefleri vurdu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, PKK/YPG’li teröristlerin dün Fırat Kalkanı harekât bölgesine saldırısı sonucu bir askerin şehit düştüğü, üç askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, “Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır” denildi.
DEVRİYE YAPILIYOR
Türkiye’nin Rusya ile yürüttüğü temaslarda, Tel Rıfat bölgesinden PYD/YPG teröristlerinin çıkarılması da görüşülüyor. Türkiye ve Rusya Silahlı Kuvvetleri, geçen 26 Mart’ta Tel Rıfat’ın Afrin ve Azez sınır hattında birbirinden bağımsız, koordineli devriyeye başlamıştı. TSK devriyelerinden biri Minnag Havaalanı yakınlarına kadar uzamıştı.
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