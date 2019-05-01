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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Azez’de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

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Azez’de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile terör örgütleri DEAŞ ve PYD/YPG’den temizlenen bu iki bölgeden geçen bağlantı yolunun Azez kesimine yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı birlikler Azez-Afrin arasındaki yolda ilerlerken, terör örgütü PYD/YPG’nin hâkimiyetindeki Tel Rıfat’tan yapılan havan atışlarının hedefi oldu. Saldırıda Sözleşmeli Er Yalçın Koca (26) şehit olurken, üç asker de hafif şekilde yaralandı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ile yaralanan askerler bölgeden tahliye edilip Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Azez’de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

TEL RIFAT VURULDU

Radar sistemleri, terörist saldırının Tel Rıfat bölgesinde bulunan stratejik öneme sahip Minnag Havaalanı yakınlarındaki tepelerden yapıldığını tespit etti. Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu Türk topçu birlikleri, saldırının yapıldığı Minnag bölgesindeki teröristleri Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına aldı. ÖSO’ya bağlı birlikler de çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) aynı hedefleri vurdu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, PKK/YPG’li teröristlerin dün Fırat Kalkanı harekât bölgesine saldırısı sonucu bir askerin şehit düştüğü, üç askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, “Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır” denildi.

DEVRİYE YAPILIYOR

Türkiye’nin Rusya ile yürüttüğü temaslarda, Tel Rıfat bölgesinden PYD/YPG teröristlerinin çıkarılması da görüşülüyor. Türkiye ve Rusya Silahlı Kuvvetleri, geçen 26 Mart’ta Tel Rıfat’ın Afrin ve Azez sınır hattında birbirinden bağımsız, koordineli devriyeye başlamıştı. TSK devriyelerinden biri Minnag Havaalanı yakınlarına kadar uzamıştı. 

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