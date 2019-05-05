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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Azez şehidi Yüzbaşı Özdemir için uğurlama töreni

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Azez şehidi Yüzbaşı Özdemir için uğurlama töreni

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Ankara’ya uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekâtı ile arındırılan Azez bölgesinde dün PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu,  Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı.

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için bu sabah Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2’nci Ordu Komutan Vekili ve 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı.

Azez şehidi Yüzbaşı Özdemir için uğurlama töreni
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanına getirildi. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu.

Azez şehidi Yüzbaşı Özdemir için uğurlama töreni
Törenin ardından şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN 235 tipi hafif nakliye uçağı ile Ankara’ya gönderildi.

Azez şehidi Yüzbaşı Özdemir için uğurlama töreni

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