Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Proje Türkiye - Azerbaycan kardeşliğidir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, STAR Rafinerisi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Proje Türkiye ve Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğidir' dedi. Törende konuşan Aliyev şu açıklamaları yaptı:
"Aziz dostlar bugün Türkiye - Azerbaycan kardeşlik gününde çok güzel gündür. Burada Star’ın temelini kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la koyduk. Hedeflere uğurla ulaşıyoruz.
Bu projenin hayata geçirilmesinin ana sebebi Türkiye ve Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğidir. Bunların temelinde güçlü siyasi irade var.
Esas sebebi Türkiye Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğidir. Ben bundan çok memnunum. Bu benim 3. seferimdir. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan iki kez gelmiştir.
Çünkü biz asırlar boyu birlikte yaşadık. Geçen ay Bakü’de kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la Azerbaycan’ın 100. yılı için bulunduk."
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