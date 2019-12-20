Azami ne demek? Azami nedir? Azami TDK kelime anlamı

Azami kelime anlamı olarak değerlendirildiği zaman en yüksek değer demektir. Azami ne demek diye merak edenler de günlük hayatta bu kelimeyi kullanmaktadır. Ancak azami TDK kelime anlamı oldukça önem taşımaktadır.

Azami Ne Demek?

Kelime en büyük, en yüksek, maksimum gibi anlamlara gelmektedir. Genellikle hız, yükseklik, mesafe gibi durumları bildirmek adına azami kelimesi tercih edilmektedir. Azami nedir sorusunun bu noktada en doğru yanıtını TDK vermektedir.

Azami sözcüğü Arapça dilinden Türkçeye geçmiş olan bir sözcüktür. Ayrıca bu sözcük asgari sözcüğünün karşıt anlamlısıdır. Azami sözcüğü ölçülebilen kavramlar için kullanılmakta olup genellikle somut kavramları ifade etmektedir.

Kimi zaman bütçeyi ve ekonomik değerleri ifade etmek adına "azami kar" şeklinde de söylenebilmektedir. Sözcük azami derece, azami hız, azami sosyal yardım fonu gibi kavram kümelerinde kullanılabilir.