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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
11.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Az daha 49 bin lirasından oluyordu... Polis son anda çevirdi

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Az daha 49 bin lirasından oluyordu... Polis son anda çevirdi

BURSA'da Muammer K., kendisini telefonda polis olarak tanıtıp, eşinin kaçırıldığını iddia eden dolandırıcıların hesabına 49 bin lira yatırmaya giderken polis tarafından son anda engellendi.

Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Muammer K.’yı telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, eşinin bir çete tarafından kaçırıldığını söyledi.

Eşinin kurtarılması amacıyla yapılacak operasyon için 49 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu belirten dolandırıcılar, Muammer K.'dan telefonu kapamamasını istedi.

Telefonu kapatamadığı için eşini de arayamayan Muammer K., bir süre sonra dolandırıcılara inandı. Şüpheliler, Muammer K.’dan evdeki altınları bozdurup, hesabındaki parayı da çekerek, 49 bin lirayı verilen hesap numarasına yatırmasını istedi.

Muammer K., parayı dolandırıcıların hesabına yatırmaya giderken, yolda karşılaştığı kişiler, şüphe üzerine polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde Muammer K.'yı durdurdu. 

Polis, Muammer K.’ya dolandırıcılar tarafından arandığını, eşinin kaçırılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Muammer K., polis tarafından eşinin yanına götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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