Az bulup itiraz etti... 500 bin TL'ye yükseldi

Esra Pekcan, 4 Aralık 2004’te evlendiği galerici eşi Can Pekcan’a 4 yıl önce boşanma davası açmıştı.Evliliklerinden iki çocuğu olan Esra Pekcan, davalı eşinin Türkiye’nin sayılı işadamlarından birisi olduğunu, araç, gayrimenkul, tekne alım satımı, Bodrum’da iki Bakırköy’de bir otelinin bulunduğunu ve son derece lüks bir yaşam sürdüğünü belirtmişti.

Esra Pekcan, haftada birkaç gün eve gelmediğini, akşam evde yemekte bulunmadığını ve çocuklarıyla ilgilenmediğini iddia etmişti. Esra Pekcan, son olarak eşinin bir kadınla kendisini aldattığını basından öğrendiğini belirtmişti. Pekcan kendisi için 20 bin, iki çocuk için 40 bin lira olmak üzere aylık 60 bin lira nafaka ve 3 milyon lirası maddi ve 7 milyon lirası manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat istemişti. Davalı Can Pekcan cevap dilekçesinde basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve kendisinin ailesine son derece bağlı bir adam olduğu öne sürerek davanın reddini istemişti.



İstanbul Adalet sarayı Aile Mahkemesi, Esra Pekcan’ın istediği manevi tazminat ile yoksulluk nafakasının ise reddine karar verdi. 3 milyon liralık maddi tazminat istemini de kısmen kabul eden mahkeme, Can Pekcan’ın 300 bin lira maddi tazminat ile çocukları için aylık 5 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Esra Pekcan’ın kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozdu. Dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme ikinci kararında bu kez 300 bin liralık maddi tazminatı 50 bin lira arttırdı. Manevi tazminatı daha önce reddeden mahkeme, Esra Pekcan’ın 100 bin lira da manevi tazminat almasına hükmetti.



TAZMİNATA İTİRAZ ETTİ



Aile Mahkemesi’nin verdiği ikinci karara da itiraz eden Esra Pekcan dava dosyasını tekrar Yargıtay’a taşıdı. Maddi tazminatın az olduğunu belirten Yargıtay yine mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay’ın bozma ilamının ardından dava dosyası yeniden mahkemeye gönderildi. Davanın yeniden görülen duruşmasına Can Pekcan katılmadı. Esra Pekcan ile taraf avukatları hazır bulundu.



Davalı Can Pekcan’ın avukatı, “Mahkeme önceki kararında dirensin. Müvekkilim maddi durumu kötüdür. Mal varlıkları üzerinde sayısız icra takibi vardır. Borca batık durumdadır. Buna göre karar verilsin” dedi. Daha önce verdiği 300 ve 350 bin liralık maddi tazminat kararını, 150 bin lira daha arttıran mahkeme, Esra Pekcan’ın bu defa davalı Can Pekcan’ın 500 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.