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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.05.2019 - 00:40, Son Güncelleme:

"Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi"

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"Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi"

Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Yıldırım, ramazanın mübarek ve hayırlı olmasını dileyerek, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sürekli oyunlar oynandığına ve operasyonların yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Binali Yıldırım, "En son 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar. O gece hep beraber indik meydanlara alçaklara gereken dersi verdik. Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerini ve sonrasında yaşananları hatırlatan Yıldırım, bütün bilgiler toplanarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edilme sürecini anlattı. Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"YSK bütün bu iddialar ve bilgileri değerlendirdi, yerinde incelemelerde bulundu. Sonunda 'Evet bu seçimde şaibe ve yolsuzluk vardır' diyerek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu şartlar altında YSK 23 Haziran'da seçimin tekrar edilmesini ilan etti. YSK'yi, ilk günlerde göklere çıkaran CHP adayı, 'En güvendiğim kurum Yüksek Seçim Kuruludur' diyen aday, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı. 'Kınıyorum. YSK'yi kınıyorum' demeye başladı. Hele hele parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan ettiler, Yüce Divan'la tehdit ettiler, 'sokağa çıkamazsınız' dediler. Velhasıl söylenecek söz bırakmadılar. Bu tamamen bir ikiyüzlülüktür. Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel olmayınca kötü. Peki soruyorum, Antalya, Mersin, Adana, Ankara'da kazandınız o zaman demokrasi, hukuk devleti var, İstanbul'da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu?"

23 Haziran'a çok az bir zaman kaldığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşinize, Anadolu'nun bu evladına sahip çıkacak mısınız? 23'ünde bunlara hak ettikleri cevabı Erzincan verecek mi? Ben hemşehrilerime güveniyorum. Her zaman güç verdiniz ve yanımda durdunuz. Değerli kardeşlerim hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım, vatan toprağının her köşesinde yaşayan 82 milyon vatan evladının hepsine hizmet veriyoruz. Anadolu'nun her köşesine imzamızı attık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük, köprüleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, herkes böyle bilsin. Terör örgütleriyle hiçbir işimiz olmaz. Biz milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunan, vatanı, toprağımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz bir olan büyük bir milletiz."

Tarihte Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini hatırlatan Yıldırım, "Toprak bütünlüğümüz değişmiş, bayraklarımız farklı olmuş ama 16 tane büyük devlet kurmuşuz. Her seferinde de bağımsızlık bizim karakterimiz olmuş." dedi.

Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu anlatan Yıldırım, bütün mazlum milletlerin gözü kulağının Türkiye'de olduğunu söyledi. Sürekli oyunlar oynandığına ve operasyonların yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Binali Yıldırım, "En son 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar. O gece hep beraber indik meydanlara alçaklara gereken dersi verdik. Ayyıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"24 HAZİRAN GÜZEL BİR GÜN OLACAK"

Yıldırım, Erzincan doğumlu olduğunu ve 11 yaşında İstanbul'a geldiğini ve bu şehrin kendisine çok şey kattığını anlattı. Milletvekiliği, Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı yaptığını ve şimdi tek arzusunun ve tek görevinin bu mübarek şehre 5 yıl boyunca hizmet etmek olduğunu kaydetti. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bunu da inşallah 23 Haziran'da sizin vereceğiniz güçlü destekle başaracağız. 24 Haziran güzel bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi var. Rabb'im dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. İki bayram arasında bir bayram daha var. O da 23 Haziran İstanbul bayramı. İstanbul bayramına da hemşehrilerimizi bekliyoruz. Tam kadro bu bayramda hazır olacak mıyız? Erzincan'ın gür sesini duyuracak mısınız? Makam ve mevki hırsım yok. Rabb'im makamların her türlüsünü nasip etti. Makam ancak millete hizmet edebiliyorsanız, bir anlam ifade eder. Yoksa makamı ne yapayım.”

Her zaman siyaseti millete hizmet amacıyla kullandığını vurgulayan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul zaten bir marka ancak İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran'da oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız. 24 Haziran'da da 'Bismillah' deyip, işe başlayacağız. Bu salonu hınca hınç doldurarak bize destek veren ve birlik ve beraberlik duygusunu doruğa çıkaran bütün hemşehrilerime yürekten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Konuşmanın ardından Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Yıldırım'a köprü cezalarının silinmesine ilişkin katkılardan dolayı hediye takdim etti.

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