Ayvaz Korkmaz kimdir? Ayvaz Korkmaz'un hayatı ve karıştığı suçlarla ilgili bilgiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyvaz Korkmaz kimdir? Ayvaz Korkmaz'un hayatı ve karıştığı suçlarla ilgili bilgiler
GeriGündem Ayvaz Korkmaz kimdir? Ayvaz Korkmaz'un hayatı ve karıştığı suçlarla ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.11.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Ayvaz Korkmaz kimdir? Ayvaz Korkmaz'un hayatı ve karıştığı suçlarla ilgili bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayvaz Korkmaz kimdir? Ayvaz Korkmaz'un hayatı ve karıştığı suçlarla ilgili bilgiler

1990’lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olduğu belirlenen ve ’çete soruşturması’ kapsamında uzun süredir aranan suç örgütü elebaşı Ayvaz Korkmaz, yakalandı. Ayvaz Korkmaz, eçmiş yıllarda gerçekleşen beş cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de ‘azmettiricisi’ olmakla suçlanıyor. İşte, 'Ayvaz Korkmaz kimdir?' sorusunun detaylı yanıtı

Büyük çoğunluğu uyuşturucu ve çek senet tahsilatına dayalı pek çok kanlı olayların faili olarak arandığı sırada 11 Kasım 1999'da Ukrayna'nın başkenti Kiev’de yakalanan ve 2000 yılının Eylül ayında Türkiye’ye iade edilen Ayvaz Korkmaz, o yıllardaki Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) görülen davalarda “Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve bu teşekküle yardım ile yataklık etmek” suçlarından mahkumiyet alarak cezaevine konulmuştu. Onun öncesine denk gelen 90’lı yılların ortalarında Pendik ve Sultanbeyli İstanbul’un dış ilçelerinde arazi mafyası lideri olarak adını duyuran Ayvaz Korkmaz'ın adı, uyuşturucu trafiğinde İspanya pazarını ele geçirmeye çalışan zehir taciri Hüseyin Baybaşin'in yurtiçindeki işlerini yürüten Kemal ve Cemal Sarıtaş'ın öldürülmesi olayına karıştı.

Kemal Sarıtaş 14 Haziran 1998'de, kardeşi Cemal Sarıtaş ise 1 Temmuz 1998’de uğradıkları silahlı saldırılarla öldürülürken, cinayetlerin arkasında isim ise Ayvaz Korkmaz olarak gösterildi. O yıllarda polis kayıtlarına ‘arazi kavgası’ ve ‘uyuşturucu parasının paylaşılamaması’ yüzünden işlenen cinayet olarak kayıtlara geçse de, uyuşturucu kartellerini yöneten Urfi Çetinkaya ile Hüseyin Baybaşin arasındaki savaşın da başlamasına neden oldu. Bu sırada Sarıtaş Kardeşler'in yakını Atabilir Sitoçi, ilgili makamlara suç duyurusunda bulunarak, cinayetlerde parmağı olduğu düşünülen kişilerin isimlerini verdi. Bu isimler arasında yer alan Hüseyin Uzun polis tarafından gözaltına alınırken, cinayeti Ayvaz Korkmaz ve çetesi ile birlikte "Sarıtaş cinayetlerinin ihalesini aldıklarını" itiraf etti. Poliste bu itirafları yapan Uzun, gözaltındayken İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin tuvaletinde kendini asarak intihar etti.

Hüseyin Uzun intihar ederken çifte cinayetin devamında Ayvaz Korkmaz, ağabeylerinin infaz edildiği tarihte yasadışı TİKKO örgütü üyesi olmaktan İspanya’da cezaevinde tutuklu bulunan Cenan Sarıtaş'ı da öldürtme hazırlığı yaptı, ancak hedefine ulaşamadı. Planı deşifre olunca İspanya’dan Ukrayna’ya firar eden suç örgütü liderinin bu kaçışı uzun sürmedi. Polisin amansız takibi sonucu 11 Kasım 1999'da Ukrayna'nın başkenti Kiev’e 30 kilometre uzaklıktaki bir köyevinde yakalandı. Bir süre Ukrayna’da cezaevinde tutuklu bulunan Ayvaz Korkmaz, daha sonra Türkiye’ye iade edildi.

Türkiye’ye getirildikten sonra çıkarıldığı İstanbul DGM'ce tutuklanarak Kartal Özel Tip Cezaevi'ne konuldu. 17 Mayıs 2000'de Korkmaz ve gıyabi tutuklu üç sanığın, İspanya'ya 1 tonun üzerinde uyuşturucu gönderilmesiyle ilgili yargılanmasına devam edildi. Daha sonra yargılandığı davalardan tahliye olan Ayvaz Korkmaz 2004 yılında da gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.

Organize suç örgütü lideri Korkmaz, eski polis şefi Adil Serdar Saçan'a yönelik uzun menzilli silahla suikast planı yapmakla da gündeme gelmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle