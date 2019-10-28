Ayvalık'ta uyuşturucu şüphelisi çift yakalandı
İzmir'den Balıkesir'in Ayvalık ilçesine uyuşturucu getirdiği iddia edilen evli çift yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin istihbari çalışma ve takipleri sonucu, İzmir yönünden gelen U.Y. yönetimindeki otomobil, Altınova Mahallesi Madra Köprüsü mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, U.Y'nin eşi G.Y'nin çantasında 336 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma, U.Y. ve eşi G.Y'yi gözaltına aldı.
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