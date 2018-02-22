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    Ayvalıkta ilginç defin

    DHA
    22.02.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi’nde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 76 yaşındaki Atila Yüksel, ateist olduğu gerekçesiyle vasiyeti üzerine ilginç bir şekilde defnedildi.

    Ayvalık ilçesinin Altınova mahallesinde İskele Çamlık Sitesindeki yazlıklarında, oğlu Özgün Yüksel ile birlikte kalan Atila Yüksel (76), geçen Salı akşamı aniden fenalaştı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Altınova Belediyesinde babası Atila Yükselin defin işlemini yaptıran Özgün Yüksel, dini tören yapmayacaklarını, cenazeyi hastaneden geldiği şekilde tabut ile defnedeceklerini, imam ve cemaat de istemediğini söyledi. Özgün Yüksel, babasının cenazesi toprağa değmesin diye kazılan mezarın içine betondan bir yer yaptırdı.

    Ayvalıkta ilginç defin

    Dün hastaneden alınan Atila Yükselin cenazesi mezarlığa getirdi. Atila Yükselin cenaze törenine İzmir Urladaki evlerinde kalan eşi Nafiye Yüksel, oğulları Özgün Yüksel ve zabıta görevlileri, defin işlemini yapan görevliler ve aile tarafından çağrılan jandarmalar katıldı.

    Ayvalıkta ilginç defin

    Sadece görevlilerin katıldığı defin işlemi esnasında, Özgün Yüksel babasının tabutunun içine önceden hazırladığı birlikte çekilen fotoğraflarını, tıraş takımını, çakısını ve tarağını bıraktı. Baba Atila Yükselin cenazesi, isteği üzerine tabutuyla beton mezara konarak, üzerine beton kapaklar kapatıldıktan sonra toprak atılarak defin işlemi gerçekleşti.

    Hayatını kaybeden Atila Yükselin ateist olması nedeniyle vasiyeti üzerine defin işleminin bu şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

    Etiketler: ayvalık , ateist , cenaze , son dakika
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