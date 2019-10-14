Ayvalık'ta acı olay
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.
Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.
Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.
KAYIP BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı. İki bebeğin yaşamını yitirdiği olayda 33 kişi kurtarılmıştı. Ekipler, arama kurtarma faaliyetlerine son verdi.
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