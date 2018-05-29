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    Ayvalık'ta 2. ceset

    Hüsnü EVREN/DHA
    29.05.2018 - 22:24 | Son Güncelleme:

    BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında fırtınada alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın cesedine dün ulaşıldı.

    Altınova Mahallesi’nden deniz patlıcanı avı için denize açılan Volkan Çanakçı, Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı'nın içinde bulunduğu teknenin batmasının ardından sahile yüzmeye başlayan Boysener, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, ardından kayıp 4 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Önceki gün, Ege Deniz Bölge Komutanlığı’ndan gelen dalgıçlar, tekneyi Altınova iskelesi açıklarında 28 metre derinlikte buldu. Kerem İncedayı'nın cesedi ise tekne yakınında bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri; 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ile havadan ve denizden kayıp olan Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarını sürdürüyor. 

    Kerem İncedayı için ise dün cenaze töreni düzenlendi. İncedayı’nın 1.5 yıllık eşi Selin İncedayı hamile olduğu için katılamadı.

    Etiketler: boğulma , Ayvalık , gazetehaberleri , gündem
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