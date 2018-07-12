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    Ayvalık'ta 10 yaşındaki Zehranur denizde boğuldu

    Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir) (DHA)
    12.07.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Tuzla Plajı’nda denize giren 10 yaşındaki Zehranur Adıgüzel boğuldu.

    Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ayvalık ilçesiÿSarımsaklı Mahallesi Tuzla mevkiindeki halk plajında meydana geldi. Ankara’dan tatil için Ayvalık’a gelen Vildan Adıgüzel ve kızı Zehranur Adıgüzel plaja gidip denize girdi.

    Zehranur Adıgüzel, suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Olayı fark eden tatilciler tarafından denizden çıkarılan Zehranur’a ilk müdahale sahilde yapıldı.

    Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adıgüzel, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

    Savcının incelemesinin ardından Zehranur Adıgüzel’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, yakınları sinir krizi geçirdi.

    Etiketler: Balıkesir , Tuzla Plajı
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