Aytmatov’un kitaplarında telif krizi

Türkiye’de daha çok sinemaya da uyarlanan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yazarı olarak tanınan Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un kitaplarının telif hakkı iki yayınevini mahkemelik etti. Nora Kitap, 2017 yılında Aytmatov’un kitaplarını yayımlayabilmek için yazarın telif hakkını yasal varislerinden satın aldı. Ancak Ötüken Neşriyat, Aytmatov’un eserlerini yayımlayamaya devam etti. Bunun üzerine Nora Kitap, Ötüken Neşriyat’a dava açtı.

Hürriyet’e konuşan Nora Yayınevi’nin sahibi Özgür Güvenç “Telif hakkını yazarın yasal temsilcisi Onk Ajans’tan çok ciddi bir bedel ödeyerek satın aldık. Ancak Ötüken Neşriyat eserleri basmaya devam ediyor. Bizden önce Aytmatov’un eserlerinin telif hakkı sahibi olan Elips Yayınları, Ötüken Neşriyat’a dava açmış ancak davada bir hukuk skandalı yaşanmış, bilirkişi raporuyla dava reddedilmiş. Biz yeniden dava açtık. Telif haklarını ailesinden izin alarak ücreti karşılığında aldığımız bir yazarın eserlerini sadece bizim basabilmemiz gerekli” dedi.

Ötüken Neşriyat’ın avukatı Konuralp Özdemir ise Ötüken Neşriyat’ın kitapları yayımla maya başladığı yılda geçerli olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre herhangi bir telif ödemesi yapmadan yayımlama hakkı olduğunu vurgulayarak “Cengiz Aytmatov o dönemde SSCB vatandaşıydı. Bizim bu tarihte sadece tercümana ödeme yapma yükümlüğümüz vardı. 1995 yılında bu yasa değişti ancak bizim kazanılmış hakkımız olduğu için biz o tarihten önce bastığımız Aytmatov kitaplarını basmaya devam ediyoruz” diye konuştu. 2008’de hayatını kaybeden ve 176 dile çevrilen Aytmatov’un 20’yi aşkın eseri bulunuyor.

TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ AVUKATI ABDULLAH EGELİ: İZİN ALMADAN BASILAMAZ

- “1995’e kadar yabancı yazarlar için geçerli uygulama şöyleydi: Son 10 yıl içerisinde hiçbir yayınevi ya da şahıs o yazarı basmadıysa kitap tercüme edilip yayımlanabilyordu. Ancak 1995’te çıkan yeni yasaya göre yayınevleri yabancı yazarları basabilmek için varislerinden izin almalı, telif ücretini ödemeli. Yasa, bu yıla kadar telifsiz olarak basan yayınevlerine de bir yıl içerisinde baskı kalıplarının mühürlenmesi gerektiğini, satışları sona erdirmeleri gerektiğini söylüyor. Burada Ötüken Neşriyat’ın bu yasaya uymadığını görüyoruz. Daha önce Elips Yayınları ile Ötüken Neşriyat arasında yine böyle bir dava yaşanmıştı. 5846 nolu kanuna göre o davada verilen karar yanlıştı.”