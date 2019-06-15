AYT'de kaç soru sorulacak? YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin bugün tamamlanması ile, gözler ikinci oturum olan AYT sınavına çevrildi. 16 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınav milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleşecek. Sınav maratonu devam ederken, YKS sınav giriş belgeleri de öğrencilerin gündemdeki yerini tutmaya devam ediyor. Peki, AYT'de kaç soru sorulacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Üniversiteye geçiş için ÖSYM tarafından yapılan YKS'de büyük heyecan sürüyor. Sınavın ilk oturumunun ardından öğrenciler, netlerini hesaplamaya başladı. Öte yandan YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye de saatler kaldı. AYT sınavı yarın saat 10.15’te yapılacak ve öğrencilere 180 dakika süre tanınacak. Sınava kısa zaman kala YKS giriş belgelerini kaybedenler de internet üzerinden YKS giriş belgeleri ile ilgili araştırmalarına başladı. İşte, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
AYT'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Bu oturumda yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT), “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile temin edinebileceklerdir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ADAYLAR İKİ BELGEYİ YANLARINDA BULUNDURMAK ZORUNDA OLACAK
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı
(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
BU DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK
Sınav süresince adayların;
Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
Salondaki görevlilere soru sormaları,
Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA
Adaylar, yarınki AYT ve YDT’ye katıldıktan sonra sonuçları bekleyecek. ÖSYM, sonuçların 18 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Yine ÖSYM’nin açıklayacağı takvime ve kılavuza göre tercihler yapılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle