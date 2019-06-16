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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

AYT yorumları başladı… 2019 AYT sınavı Twitter’ın gündeminde…

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AYT yorumları başladı… 2019 AYT sınavı Twitter’ın gündeminde…

2019-YKS'nin ikinci oturumu olan AYT bugün tamamlanacak. TYT’nin ardından AYT'de ter dökecek olan üniversite adayları, yorumlarıyla '2019 AYT' başlığını Twitter'da en çok konuşulanlar arasına koymayı başardı. İşte, AYT ile ilgili yorumlardan bazıları

YKS maratonu AYT (Alan Yeterlilik Testi) ile devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon aday, AYT'de ter dökecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar okul binalarına alınmaya başladı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise okul binalarına alınmayacak. Adaylar, sınav öncesinde AYT yorumlarını Twitter üzerinden dile getirmeye başladı. İşte, en çok beğenilen AYT yorumlarından bazıları...

AYT YORUMLARI

ayt fizikten 3\13 yapma hayali..daha fazlasına beynim basmıyor, Allahım nasip et

Para verdim diye gidiyorum umudum yok #ayt2019

İstediğin meslek tyt'den alıyordur. Ayt'ye çok hazırlanmamışımdır ama tyt'de kötü geçmiştir.

Okul ile evim arası 25 dk. Ama ben bu saatte uyandım çünkü sorumluluğumun bilincindeyim. O sınava 1 dakika geç kalıp hayvan gibi beddua edenler için söylüyorum. #ayt2019

Süremin yetmediği sınav geride kaldı sırada beynimin yetmediği sınav var #ayt2019

Allahım lise boyunca beni ve sabrımı yeterince imtihan ettin zaten bari bunda yardım et #ayt2019

Kötü gün geçti sıra daha kötü günde #ayt2019

bak eğer edebiyattaki 3-5 paragrafta anlam bilmem ne sorusunu da dün olduğu gibi koyduysanız cidden aşk-ı memnu nihal gibi bayılacağım...sınavda , 2-3 edebiyat yapıyoruz o da batmasın teşekkürler

Rüyamda edebiyatta ful çekiyordum hadi hayırlısı

Okul ile evim arası 25 dk. Ama ben bu saatte uyandım çünkü sorumluluğumun bilincindeyim. O sınava 1 dakika geç kalıp hayvan gibi beddua edenler için söylüyorum.

#ayt2019180 dakika napacağız çay falan sokamaz mıyız içeri kıtlama içeriz bak hem #ayt2019

Ayt'ye girmekle kafama sıkmak arasında gidip geliyorum #ayt2019

Umarım çok iyi geçer. Tytye karşılık ayt kolay olur inşAllah

 

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