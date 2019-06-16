AYT yorumları başladı… 2019 AYT sınavı Twitter’ın gündeminde…
2019-YKS'nin ikinci oturumu olan AYT bugün tamamlanacak. TYT’nin ardından AYT'de ter dökecek olan üniversite adayları, yorumlarıyla '2019 AYT' başlığını Twitter'da en çok konuşulanlar arasına koymayı başardı. İşte, AYT ile ilgili yorumlardan bazıları
YKS maratonu AYT (Alan Yeterlilik Testi) ile devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon aday, AYT'de ter dökecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar okul binalarına alınmaya başladı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise okul binalarına alınmayacak. Adaylar, sınav öncesinde AYT yorumlarını Twitter üzerinden dile getirmeye başladı. İşte, en çok beğenilen AYT yorumlarından bazıları...
ayt fizikten 3\13 yapma hayali..daha fazlasına beynim basmıyor, Allahım nasip et
Para verdim diye gidiyorum umudum yok #ayt2019
İstediğin meslek tyt'den alıyordur. Ayt'ye çok hazırlanmamışımdır ama tyt'de kötü geçmiştir.
Okul ile evim arası 25 dk. Ama ben bu saatte uyandım çünkü sorumluluğumun bilincindeyim. O sınava 1 dakika geç kalıp hayvan gibi beddua edenler için söylüyorum. #ayt2019
Süremin yetmediği sınav geride kaldı sırada beynimin yetmediği sınav var #ayt2019
Allahım lise boyunca beni ve sabrımı yeterince imtihan ettin zaten bari bunda yardım et #ayt2019
Kötü gün geçti sıra daha kötü günde #ayt2019
bak eğer edebiyattaki 3-5 paragrafta anlam bilmem ne sorusunu da dün olduğu gibi koyduysanız cidden aşk-ı memnu nihal gibi bayılacağım...sınavda , 2-3 edebiyat yapıyoruz o da batmasın teşekkürler
Rüyamda edebiyatta ful çekiyordum hadi hayırlısı
Okul ile evim arası 25 dk. Ama ben bu saatte uyandım çünkü sorumluluğumun bilincindeyim. O sınava 1 dakika geç kalıp hayvan gibi beddua edenler için söylüyorum.
#ayt2019180 dakika napacağız çay falan sokamaz mıyız içeri kıtlama içeriz bak hem #ayt2019
Ayt'ye girmekle kafama sıkmak arasında gidip geliyorum #ayt2019
Umarım çok iyi geçer. Tytye karşılık ayt kolay olur inşAllah
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