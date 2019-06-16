AYT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak? AYT kaçta bitecek?
Bu yıl ikinci kez uygulanan YKS’nin oturumları AYT (Alan Yeterlilik Testi) ile devam ediyor. İki günde toplam üç oturum şeklinde yapılacak olan 2019 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT’de alana yönelik sorular sorulacak. Peki, AYT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak? AYT kaçta bitecek?
Yaklaşık 2 milyon aday, AYT’ye girecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar okul binalarına alınmaya başladı. Sınav binalarına saat 10.00’dan sonra giriş yapılamıyor. Adaylar, AYT’de 160 soruyu 180 dakikada yanıtlayacak.
AYT’DE HANGİ ALANDA KAÇ SORU SORULACAK?
Bu oturumda yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT), “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
ADAYLAR İKİ BELGEYİ YANLARINDA BULUNDURMAK ZORUNDA OLACAK
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı
(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
BU DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK
Sınav süresince adayların;
Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
Salondaki görevlilere soru sormaları,
Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır
SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA
Adaylar, AYT ve YDT’ye katıldıktan sonra sonuçları bekleyecek. ÖSYM, sonuçların 18 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Yine ÖSYM’nin açıklayacağı takvime ve kılavuza göre tercihler yapılacak.
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