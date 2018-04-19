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    AYT nedir?

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Alan Yeterlilik Testi ya da diğer bir ifadeyle Alan Yeterlilik Sınavı, üniversite sınavına girecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Üniversite hayali kuran bireylerin lisans bölümlerine dahil olabilmeleri için katılmalarının gerekli olduğu AYT, Edebiyat, Sosyal Bilimler Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi alanlarını içerisinde barındıracak. Peki, Alan Yeterlilik Testi nedir? İşte, detaylı bilgiler

    YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

    AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav cretini (50.00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

    HANGİ ALANLARI İÇERİYOR

    Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi kapsamında, 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1, 6 Coğrafya-1 sorusu;
    Sosyal Bilimler-2 Testi kapsamında, 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık), 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; 40 Matematik Testi; Fen Bilimleri Testi kapsamında 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji sorusu Alan Yeterlilik Testi'nin kapsamı olacak.

    Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) hangi derslerden kaç soru var?

    Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru
    Tarih 1: 10 soru
    Coğrafya 1: 6 soru
    Tarih 2: 11 soru
    Coğrafya 2: 11 soru
    Felsefe Grubu: 12 soru
    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 soru
    Matematik: 40 soru
    Fizik 14 soru
    Kimya 13 soru
    Biyoloji: 13 soru

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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