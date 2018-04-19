AYT nedir?

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav cretini (50.00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

HANGİ ALANLARI İÇERİYOR

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi kapsamında, 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1, 6 Coğrafya-1 sorusu;

Sosyal Bilimler-2 Testi kapsamında, 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık), 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; 40 Matematik Testi; Fen Bilimleri Testi kapsamında 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji sorusu Alan Yeterlilik Testi'nin kapsamı olacak.

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) hangi derslerden kaç soru var?

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru

Tarih 1: 10 soru

Coğrafya 1: 6 soru

Tarih 2: 11 soru

Coğrafya 2: 11 soru

Felsefe Grubu: 12 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6 soru

Matematik: 40 soru

Fizik 14 soru

Kimya 13 soru

Biyoloji: 13 soru