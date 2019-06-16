AYT konuları neler? AYT’da hangi alanda kaç soru sorulacak?
AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavı için geri sayımını sürdüren öğrenciler bir yandan da sınav konuları ve soru sayısını araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve 1 milyon 985 bin 689 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu bugün saat 10.15’te yapılacak. Peki, AYT konuları neler? AYT’da hangi alanda kaç soru sorulacak?
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. Peki, AYT’da hangi alanda kaç soru sorulacak?
Adaylar, AYT’de 180 dakikada 150 soru yanıtlayacak. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylara, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yöneltilecek. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle