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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

AYT kaç dakika olacak? AYT sınavı saat kaçta başlayacak?

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AYT kaç dakika olacak? AYT sınavı saat kaçta başlayacak?

Üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. 135 dakika süren sınavda adaylar 120 soruya yanıt aradı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 16 Haziran'da (yarın) tamamlanacak. Sınav için saatler kala, öğrenci ve veliler de sınavla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, AYT kaç dakika olacak ? AYT sınavı saat kaçta başlayacak?

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu olan TYT, bugün 81 ilde 2.5 milyonu aşkın adayın katılımı ile tamamlandı. TYT sınavı 10.15’te başlayarak ve 12.30’da sona erdi. Bu sınavdan 150 ve üstü puan alan adaylar TYT puan türü ile öğrenci alan iki yıllık programları tercih edebilecek ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapabilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ise yarın gerçekleşecek. Sınav için geri sayım başlarken, yola çıkacak olan veliler ve öğrenciler trafiğe yakalanmamak için AYT'nin ne zaman başlayacağını ve kaç dakika süreceğini sorguluyor. İşte, AYT ile ilgili detaylar.

AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT, yarın saat 10.15’te başlayacak. Bu oturumda yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT), “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. AYT için toplam 180 dakika süre tanınacak. Sınav saat 13.15’te sona erecek.

BU DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK

Sınav süresince adayların;
Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
Salondaki görevlilere soru sormaları,
Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Aygün, bugün KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde, 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sınava 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğunu hatırlattı.

135 dakika süren sınavda 371 bin 522 kişinin görev aldığını aktaran Aygün, şu değerlendirmede bulundu:
"YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
ÖSYM Başkanı Aygün, yarın YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 15.45'te uygulanacağına işaret ederek, adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.
Aygün, yarın gerçekleştirilecek oturumlarda adaylara başarılar diledi.

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