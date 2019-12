Ayşenur'un ölümü yasa boğmuştu... Kuzeni serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı.



İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti.



Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.



AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI



Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Selahattin Sezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE



İtiraz üzerine dosya, Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nce 24 Haziran'da, olayın tek tanığı olan Ayşenur Güven'in intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin Sezer'in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verildi.



Selahattin Sezer, kararla birlikte tahliye edilirken, dosya da davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



14 YIL HAPİS



Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım'daki duruşmaya katılmayan Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.



YAYLA EVİNDE YAKALANDI



Mahkeme kararının ardından Alanya Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer'in Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki evde gizlendiğini tespit etti.



19 Kasım'da akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri, Sezer'i yakalayarak, gözaltına aldı. Selahattin Sezer, 20 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



İKİNCİ KEZ TAHLİYE EDİLDİ



Selahattin Sezer'in avukatı, dün üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Sezer'in tahliyesine karar verdi. Selahattin Sezer, gece yarısı tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden serbest bırakıldı.



AVUKATTAN AÇIKLAMA



Ayşenur Güven'in aile avukatı Müge Gezginci, yaptığı açıklamada, tahliye kararına savcılığın itirazda bulunması gerektiğini söyledi. Kararın kendilerini şaşırttığını kaydeden Gezginci, "Tutuklama kararının kamuoyu baskısıyla verildiğini düşünüyorum. Mahkemenin tahliye kararına inanamıyoruz.



'Hak, hukuk, adalet yerini buldu' diye sevinirken böyle bir karar çıktı. Boşuna sevinmişiz. Şu anda nasıl bir hukuki yol izleriz, onu düşünüyoruz" diye konuştu.



'CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE'



Sanığın ailesinin, kendisini ve Ayşenur Güven'in ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne süren Müge Gezginci, "Dava süresince sürekli tehdit edildik. Hem benim hem de müvekkilimin ailesinin can güvenliği tehlikede. Sanığın tahliyesi bu tehlikeyi daha da artırmıştır" dedi.



Ayşenur Güven'in dayısı Ali Uysal ise bu saatten sonra can güvenliklerinin kalmadığını söyledi. Karara anlam veremediklerini belirten Uysal, "Cumhuriyet savcısının itiraz etmesini bekliyoruz. Biz de avukatımız aracılığıyla itiraz edeceğiz. Tahliye kararı çok yanlış. Suçlu bir insan serbest bırakıldı. Şu an aramızda geziyor" diye konuştu.