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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ayşenur davasına mahkeme direndi: 14 yıl

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Ayşenur davasına mahkeme direndi: 14 yıl

Antalya'da, 1997’de doğan Ayşenur G., 6 ve 10 yaşındayken amcasının oğlu Selahattin S. (30) tarafından istismara uğradı. Ayşenur G. istismardan kurtulabilmek için 2015’te Mustafa G. ile evlendi. Selahattin S., “Elimde video ve fotoğraflar var” diyerek kadına 3-4 kez istismarda bulundu. Ayşenur G., 5 Nisan 2017’de ilk önce eşi Mustafa G.’ye, ardından babası Mustafa S. ve kardeşi Mehmet S.’ye yaşadıklarını anlattı.

SANIK ‘İFTİRA ATILDI’ DEMİŞTİ

Üç gün sonra, 8 Nisan’da evinde intihar etti. Tutuklanan Selahattin S., Ayşenur G.’yi aramadığını, numarasını bilmediğini, amcasıyla arasındaki tarla davası nedeniyle kendisine iftira atıldığını iddia etti. İncelemede, Selahattin S. ile Ayşenur G. arasında 2014-2017 yılları arasında 1612 mesaj ve arama kaydı bulunduğu anlaşıldı. Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 14 Aralık 2017’de biten davada, Selahattin S.’ye nitelikli cinsel istismar suçundan 14 yıl hapis cezası verildi. İtiraz üzerine dosya Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi’ne geldi.

‘ADALET ADINA BİR ŞANS’

Daire, 24 Haziran 2019’da oyçokluğuyla verdiği kararda “olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği” belirtildi. Selahattin S.’nin beraatına karar verilmesi gerektiği kaydedildi. Selahattin S. aynı gün tahliye oldu. Davaya dün Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme verdiği 14 yıllık cezada direndi ve Selahattin S.’yi tekrar tutukladı. Avukat Müge Gezginci, “Bu karar adaletin sağlanması adına bir şanstır. Çok sevindik” dedi

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