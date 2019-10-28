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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA (DHA)
28.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi: 'Allah'ım ben ne yaptım?'

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Muğla'da yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Ayşegül Şimşek (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sinir krizi geçiren otomobil sürücü Ahuzar Doğan (35), uzun süre yaşadığı şoku atlatamayıp "Allah'ım ben ne yaptım? Ben kadını ezdim, ezdim" diyerek gözyaşı döktü.

Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işe gitmek üzere Menteşe ilçesindeki evinden saat 08.00 sıralarında 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı. Doğan, yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'i fark etmeyip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşüp kanlar içinde kalan Şimşek'e, ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek yaşamını yitirdi.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü Ahuzar Doğan'ı olay yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Doğan, "Allah'ım ben ne yaptım? Kadını ezdim, ezdim. Annem, ben ne hallere düştüm" diyerek ağladı.

Sinir krizi geçiren Doğan'ı yakınlarının ve polis ekiplerinin uzun süre çaba göstermelerine rağmen sakinleştirmeyi başaramadı. Bunun üzerine Doğan, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi: Allahım ben ne yaptım

 

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