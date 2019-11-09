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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.11.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Ayşe teyze bu sözlerle yardım istedi: 'Yüreğim yanıyor'

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Adana’da geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 59 yaşındaki Ayşe Akgül’ün 50 koyunundan 40’ı çalındı. Akgül, gözyaşları içerisinde, “Benim tek geçim kaynağım o. Oğlumu evlendirecektim. Yüreğim yanıyor” dedi.

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  • Koyunları çalınan Ayşe teyze, ’Koyunlarımı geri getirsinler diye gözyaşı döktü
  • Koyunları çalınan Ayşe teyze, ’Koyunlarımı geri getirsinler diye gözyaşı döktü
  • Koyunları çalınan Ayşe teyze, ’Koyunlarımı geri getirsinler diye gözyaşı döktü
  • Koyunları çalınan Ayşe teyze, ’Koyunlarımı geri getirsinler diye gözyaşı döktü
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Edinilen bilgiye göre olay, 7 Kasım Perşembe günü 03.00 sıralarında Sarıçam İlçesi’ne bağlı Kürkçüler Dağcı Mahallesi 5851 sokakta meydana geldi.

Geçimlerini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 64 yaşındaki Hasan Ali Akgül ve Ayşe Akgül’ün 50 koyunundan 40’ı iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden çift koyunlarını aramaya çıktığında ise 4 kilometre uzaklıkta Suluca Mevki'inde 50 koyundan 10’unu buldu.

Bunun üzerine çift durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise incelemede bulunup hırsızları aramaya başladı.

“YÜKLEYİP GÖTÜRMÜŞLER”

Geçim kaynakları koyunların çalınmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Hasan Ali Akgül, “Gece 1’de baktığımda koyunlarımız duruyordu. 3’de eşim baktığında koyunlar yok dedi bana. Ben de sonra aramaya çıktım. Suluca tarafından 10 tanesini buldum. Gerisini yükleyip götürmüşler” diye konuştu.

“HİÇBİR GELECEĞİMİZ KALMADI”

Yaklaşık 5 aydır beslediği koyunlarının çalınması nedeniyle gözyaşı döken Ayşe Akgül ise, “Bizim bütün geleceğimiz bu 50 koyundu. Başka hiçbir şeyimiz yok. İneklerimizi sattım, eşim emekli olsun diye para yatırdım o da olmadı. 80 bin lirada öyle gitti.

Hiçbir geleceğimiz kalmadı. Evlenecek çocuğum var oda işe giremiyor. Ortada kaldık” ifadelerini kullandı.

“DAYANACAK GÜCÜM KALMADI”

Hırsızlara seslenip koyunlarını isteyen Akgül, “Getirsinler benim koyunumu. Başka hiçbir tutar dalım yok. Sigortam, emekliliğim yok. Getirip bıraksınlar. Ben onlardan bunu istiyorum. Ben dizlerimden ameliyat olmak üzereyim ameliyat olacak param yok.

Kimseye el açmadım açmam da. Ben yandım. Ciğerlerim yandı. 17 sene önce 130 koyunumu çaldılar. O zaman da yandım.

Kocam emekli olamadı ona yandım. Bu da üçüncü oldu. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bundan sonra ne gerekiyorsa devletimden bekliyorum” şeklinde konuştu.

“ELİM KOLUM BAĞLANDI”

Evlenecek çocuğu olduğu kaydeden Ayşe Akgül, “Beni hırsızlar böyle ortada bıraktı. Ben satıp çocuğuma düğün yapacaktım.

Benim yerimde olsanız ne yapardınız. Elim kolum bağlandı böyle” dedi.

Çift, koyunları çalan kişilerin önce ahırın kapısını açıp koyunları 4 kilometre götürdüğünü ardından tıra yüklediklerini kendilerinin gece saatlerinde tır sesi duymadıklarını iddia etti.

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